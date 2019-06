Homicídios no Ceará caem 53,2% no acumulado do ano

O número de homicídios no Ceará caiu 53,2% nos cinco primeiros meses de 2019 em relação ao igual período de 2018, quando 1.996 pessoas foram mortas violentamente. O valor representa 1061 execuções a menos no período. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foram divulgados nesta sexta-feira (7).

Ao todo, foram 935 pessoas executadas no Estado - uma média de 6 assassinatos por dia. Analisando somente este mês de maio com o mesmo mês de 2018, é possível observar redução de 52,4% - foram 177 crimes violentos letais intencionais (CVLI) contra 372 no ano passado.

Todas as regiões do Estado tiveram redução no número de mortes violentas, que abrange homicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte, nos cinco primeiros meses do ano. O território que teve maior destaque foi o Interior Norte, com 174 casos contabilizados. Logo depois vem o Interior Sul (189), Fortaleza (277) e Região Metropolitana da Capital (295).

O secretário da SSPDS, André Costa, atribuiu os resultados ao investimento do Estado em mais ações estratégicas, na Polícia, no Sistema Penitenciário, e colaboração de diversas instituições.

"É um resultado que mostra um progresso no trabalho da segurança, sempre apoiado pelas diversas outras instituições, como é o caso da Prefeitura de Fortaleza. Destacando também, que além do trabalho da Polícia, há ainda a atuação do Sistema Penitenciário nessa redução. E continuaremos assim, levando o nosso trabalho com seriedade e muito empenho para darmos sustentabilidade a esses dados”.