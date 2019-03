Homens voltam para furtar material de trailer e são presos em flagrante no Centro

Dois homens voltaram para furtar material de um trailer de lanches e foram presos em flagrantes na manhã desta sexta-feira (15), na Praça José de Alencar, no Centro. O furto começou na noite desta quinta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, o trailer que fica localizado na praça José de Alencar, foi alvo dos suspeitos na noite desta quinta-feira e o dono do local acionou os agentes. Acionada após a primeira invasão, encontraram os homens furtando novamente durante patrulhamento.

"Eles arrombaram o trailer do lanche e subtraíram vários produtos como refrigerante, cerveja, sanduicheira. Hoje por volta de 7h os pegamos em flagrante. Um deles já estava dentro do trailer para terminar de levar as coisas", disse um dos agentes.

Os suspeitos identificados como Manuel Barros Galvão, 22 anos, e Lailton Lucas Alves de Araújo, 20 anos, já respondiam por outros crimes e foram levados para o 34º Distrito Policial (Centro).