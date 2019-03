Homens usam táxi para assaltar, são perseguidos pela polícia e um morre em tiroteio no Cambeba

Um suspeito morreu e outros dois ficaram feridos após perseguição policial e troca de tiros no bairro Cambeba, no começo da tarde desta quarta-feira (27). Segundo a polícia, os homens roubaram um táxi para realizar uma série de assaltos. Um quarto homem foi preso na abordagem. Oito viaturas de polícia cercaram o táxi no fim na perseguição.

De acordo com informações do 26º Distrito Policial (DP), os suspeitos levaram pertences de cerca de sete pessoas no bairro Sabiaguaba.

Ainda segundo informações preliminares da delegacia, o proprietário do táxi afirmou ter alugado o veículo no último dia 16 e, desde então, não teve contato com o locatário.

Já na manhã desta quarta, o homem que havia alugado o táxi prestou Boletim de Ocorrência, alegando ter sido assaltado por três pessoas. De acordo com a polícia, ele disse ser usuário de drogas e, para cobrar uma suposta dívida, os traficantes teriam levado o veículo no qual trabalhava.

Os suspeitos feridos na perseguição policial desta manhã foram levados para o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF). As investigações continuam a cargo do 26º DP.