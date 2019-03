Homens são presos e adolescente é apreendido suspeitos de matar idoso no bairro Passaré

A Polícia prendeu dois homens e apreendeu um adolescente de 14 anos suspeitos de participação na morte de um idoso no bairro Passaré, no último sábado (23). As informações sobre a captura do trio só foram divulgadas nesta terça-feira (26),pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social(SSPDS).

De acordo a Secretaria, os dois homens e o adolescente foram localizados nas proximidades de onde ocorreu o crime, após o levantamento feito pela Polícia Civil a respeito das características dos suspeitos.

Os suspeitos foram identificados como Carlos Alberto Mota Freires, de 19 anos, Lucas Fraga de Sousa, de 18, com duas passagens por porte ilegal de arma de fogo, e um adolescente de 14 anos.

Eles foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Lá, os dois adultos foram autuados por homicídio e um registro de ato infracional análogo ao crime de homicídio foi lavrado contra o adolescente.