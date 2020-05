Homens são presos com armas falsas e filhote de pitbull após assalto a oficina em Caucaia

Dois homens foram presos na quinta-feira (30) momentos depois de terem assaltado uma oficina e deixado duas vítimas amarradas dentro do estabelecimento comercial situado em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Com eles, agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram duas armas falsas e um filhote de cão da raça pitbull. As informações só foram divulgadas nesta quarta-feira (6).

De acordo com a PRF, os agentes realizavam policiamento de rotina no Km 30 da BR-222, quando avistaram dois homens em atitute suspeita trafegando em um veículo pela rodovia e resolveram fazer a abordagem.

Ao sair do veículo, a dupla deixou cair duas armas de fogo, que posteriormente os agentes federais constataram serem falsas. No interior do automóvel foram encontradas ainda muitas ferramentas de oficinas, alimentos e o cachorro. Os suspeitos não informaram a origem dos materiais, mas os policiais foram avisados pela Polícia Militar sobre um assalto que havia ocorrido em uma oficina próxima.

As duas pessoas que foram amarradas no estabelecimento reconheceram os homens como autores do crime. Diante disso, os dois foram presos e todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia de Caucaia.