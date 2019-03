Homens invadem centro social e incendeiam tratores no Bairro Pici

Dois homens invadiram o prédio do Centro Social Urbano (CSU) César Cals, localizado na Rua Coronel Matos Dourado, no Bairro Pici, em Fortaleza e incendiaram dois tratores que estavam estacionados no local, na noite desta quinta-feira (24).

De acordo com testemunhas, por voltas das 22 horas, a dupla pulou um muro que fica na parte lateral do prédio e colou fogo no estofado dos veículos. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

As chamas dos veículos foram apagadas por policiais militares com a ajuda de populares, que utilizaram baldes com água e conseguiram evitar que o fogo se espalhasse pelo prédio.