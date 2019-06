Homens encontram explosivo e dinheiro em teto de agência bancária, em Irauçuba

Um artefato explosivo foi encontrado junto a uma quantia em dinheiro no teto de uma agência bancária em Irauçuba, na tarde desta quinta-feira (6). O prédio foi alvo de uma ação criminosa no último dia 7 de maio, quando assaltantes detonaram explosivos e fizeram um homem refém.

Homens que trabalhavam na reforma do prédio chamaram a polícia após achar o material. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi enviada de Fortaleza para fazer o manuseio do artefato.

A área foi isolada e atraiu a atenção de muitos curiosos que acompanharam a movimentação policial em frente ao banco.