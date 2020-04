Homens encapuzados rendem vigilante e roubam loja em Ipaumirim, no Interior do Ceará

Cinco homens encapuzados renderam, na madrugada da última quinta-feira, um vigilante no Centro de Ipaumirim, e arrombaram uma loja de móveis e eletrodomésticos. Pelas câmeras de segurança é possível verificar que os criminosos passam oito minutos tirando objetos da loja e colocando em um carro. Eles levaram TVs, caixas de som, ventiladores, celulares e vários eletrodomésticos. Em seguida, fugiram.

A dona do comércio chegou ao local logo depois da fuga, e se assustou quando viu as prateleiras da loja quase vazias. “Eles levaram muitos produtos. A gente ainda nem conseguiu contabilizar o prejuízo.”, explica a comerciante Marisa Victor. “Há dois anos estou nesse ponto e isso nunca tinha acontecido”, relata.

A comerciante registrou o Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia da cidade. As imagens circularam em grupos de uma rede social de moradores de Ipaumirim. Desde o último domingo, outros roubos de motos foram registrados na cidade.

Em outra ação, na zona rural, os bandidos roubaram uma idosa que estava na porta de casa. A mulher foi ameaçada e obrigada a entregar todo o dinheiro que tinha. Em seguida, a idosa passou mal e foi levada para o hospital. Procurada para falar sobre essa onda de violência na cidade, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou em nota que realizou uma ação policial com o objetivo de capturar os suspeitos de praticar crimes no município de Ipaumirim. “Mais informações serão repassadas posteriormente para não comprometer os trabalhos policiais”