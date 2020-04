Homens armados usando máscaras clínicas assaltam supermercado em Maracanaú; três são detidos

Três pessoas foram capturadas momentos depois de terem participado de um assalto a um supermercado, na noite desta terça-feira (7), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O grupo chegou no estabelecimento comercial usando máscaras clínicas, de acordo com testemunhas.

Ainda segundo testemunhas, oito homens chegaram no local de bicicleta minutos antes do encerramento do expediente e anunciaram o assalto. Após render e tomar os pertences das vítimas, eles deixaram rapidamente o local. Funcionários que estavam na parte dos fundos da loja acionaram a polícia e iniciaram-se as buscas aos suspeitos.

Três deles foram capturados no Centro da cidade. Duas bicicletas foram apreendidas, além de uma arma falsa. O trio foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú. A polícia realiza buscas para tentar capturar os outros suspeitos.