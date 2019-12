Homens armados invadem bar e matam mulher a tiros

Uma mulher identificada como Francisca Fátima Almeida Vieira, 26, foi assassinada a tiros, na madrugada deste domingo (15). Conforme apurado pela reportagem, dois homens armados invadiram o bar onde a vítima estava e dispararam diversas vezes contra ela.

O homicídio aconteceu no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. A mãe da vítima informou que a filha era usuária de drogas, mas não devia aos traficantes da região. Francisca não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Policiais que atenderam a ocorrência informaram que Francisca não tinha antecedentes criminais. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito pela execução tinha sido preso. O crime é investigado pela Polícia Civil.