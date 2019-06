Homem tenta se esconder em casa durante perseguição, mas é morto a tiros na Serrinha

Francisco Iago Simão, de 24 anos, foi morto a tiros dentro de casa ao tentar se esconder de um homem que o perseguia na Rua 2, no bairro Serrinha, na noite desta terça-feira (18).

Segundo testemunhas, a vítima chegou a correr para dentro do mercadinho do pai, mas o suspeito invadiu o local. Iago caiu sem vida no segundo andar da residência. O criminoso fugiu em seguida.

Conforme a Polícia Militar, Iago tinha antecedentes criminais. Uma das linhas de investigação é que o homicídio tenha sido motivado por tráfico de drogas. O jovem também era suspeito de realizar assaltos na região.