Homem tenta matar mulher e filha, coloca fogo na própria casa e é preso, em Araripe

Um suspeito foi preso depois de tentar assassinar a esposa e a filha e atear fogo na própria residência, em Araripe, na madrugada de sábado (24).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem de 34 anos chegou bêbado em casa e usou uma faca para tentar matar a mulher e a filha, de 14 anos. Em seguida ele ateou fogo na própria casa e fugiu.

A Polícia Militar foi chamada e com o auxílio dos vizinhos conseguiu apagar o fogo e retirar as vítimas. Não foi informada qual teria sido a motivação do crime.

Manuel Vieira foi preso e conduzido para a Delegacia Regional do Crato, onde foi atuado por violência doméstica na Lei Maria da Penha e no artigo 250 do código penal brasileiro, que pune quem causa incêndio expondo a perigo a vida ou o patrimônio alheio. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Juazeiro do Norte.