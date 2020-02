Homem tenta matar ex-companheira e ex-sogra a facadas no Centro de Quixadá

Um homem, de 39 anos, não identificado, é suspeito de tentar matar, a facadas, a ex-companheira e ex-sogra na manhã dessa terça-feira (25), no Centro do município de Quixadá, a cerca de 170 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito fugiu após desferir os golpes contra as vítimas. Mãe e filha foram socorridas em um hospital da região após serem levadas por populares.

O ex-companheiro de uma das mulheres, conforme a Secretaria da Segurança, já tem antecedentes criminais por receptação. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso com o objetivo de capturar o suspeito.

Paradeiro do suspeito

Segundo a SSPDS, informações sobre o caso podem ser repassadas para a Polícia pelos canais de atendimento da SSPDS, por meio do Disque-Denúncia, o 181, ou para o telefone da Delegacia Regional de Quixadá, o (88) 3445-1047. O sigilo e o anonimato são garantidos.