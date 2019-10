Homem tenta comprar a própria moto após ter sido roubado e termina preso em Caucaia

Uma vítima de furto foi presa após negociar a compra da própria moto com suspeitos em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (28). O homem reconheceu o veículo em um site de vendas e decidiu negociar com os suspeitos.

Segundo o proprietário do veículo, que não quis se identificar, a moto foi roubada há uma semana, após ter sido deixada estacionada em frente a um cartório no bairro Messejana, em Fortaleza.

Ao chegar no local combinado com os vendedores, os suspeitos levaram outra motocicleta para oferecer a vítima e o homem descobriu que o seu veículo havia sido vendido para outra pessoa. Houve um desentendimento, a polícia foi acionada e todos foram levados pelos policiais do 12º Batalhão para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Na unidade policial, foi encontrado com os vendedores R$ 5 mil em espécie, porém os homens foram liberados por falta de provas. Já o proprietário do veículo ficou preso após ser constatado que existia contra ele um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.