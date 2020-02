Homem tenta assaltar farmácia, vítima reage e toma arma de brinquedo do assaltante em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga uma tentativa de assalto a uma farmácia no bairro Mondubim, em Fortaleza, neste domingo (9). Na ação, o assaltante anunciou o roubo contra um homem que estava no caixa do estabelecimento, a vítima reagiu e tomou a arma falsa usada pelo criminoso.

Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver o momento em que o assaltante aponta o simulacro de arma para a vítima que, em seguida, reage à ação tomando a arma do criminoso. O assaltante fugiu em seguida.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o 8º Distrito Policial investiga o caso. A arma foi apreendida.