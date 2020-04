Um homem teve a casa invadida e foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (27), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. De acordo com testemunhas, a vítima, ainda sem identificação, foi atingida por vários tiros na cabeça.

Segundo populares, o homem morava com familiares e tinha envolvimento com drogas. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso. Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia.