Homem suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Maracanaú, na Grande Fortaleza

Um homem, identificado como José Machado do Nascimento, de 58 anos, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã dessa segunda-feira (16), no Município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de tentar matar a própria esposa.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito agrediu a vítima com uma pedra, no Bairro Coqueiral, depois tentou praticar suicídio com uma faca e fios de energia.

José Machado, que foi autuado por tentativa de feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú, e a esposa foram socorridos para uma unidade hospitalar, conforme a Secretaria.

A SSPDS informou que a mulher recebeu alta na tarde de ontem (16), mesmo dia em que ocorreram as agressões. O órgão afirmou, ainda, que uma medida protetiva para a vítima foi requerida e José Machado, que estava sob escolta no hospital, foi encaminhado para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code), em Fortaleza.