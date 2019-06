Homem suspeito de participar dos ataques criminosos no Ceará é preso em Minas Gerais

Um ação integrada das Polícias Civis do Ceará e de Minas Gerais resultou na prisão de um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro Cais do Porto, em Fortaleza. O suspeito também é investigado por participar dos ataques a prédios públicos em janeiro deste ano.

A prisão aconteceu no último dia 30 de maio, no município mineiro de Nova Lima, mas os detalhes só foram divulgados na tarde desta quarta-feira (5), em coletiva de imprensa na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).

De acordo com as informações repassadas, Francisco Adriano de Sousa, de 34 anos, foi preso na casa do sogro, no município de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava com três mandados de prisão em aberto, além de ser considerado foragido desde dezembro de 2017, ocasião em que saiu do sistema penitenciário após obter o benefício e não retornar.

A polícia informou que Adriano usava documentos falsos e mesmo morando em outro estado, comandava o tráfico de drogas no bairro Cais do Porto. Ele foi conduzido para a capital cearense no último fim de semana, onde está à disposição da Justiça.

Adriano responde por tráfico de drogas, tortura, homicídios, tentativa de homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo, além de ser investigado por diversos crimes na comunidade do Serviluz, no Bairro Cais do Porto, na capital cearense.