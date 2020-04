Homem suspeito de participar de ataques a bancos é preso com R$ 17 mil e explosivos em Maracanaú

Um homem suspeito de participar de três ataques a bancos no Ceará e no Maranhão foi preso nesta quarta-feira (15), em Maracanaú. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17), pela Secretaria da Segurança Pública (SSPDS). Com ele, foram encontrados mais de R$ 17 mil em cédulas manchadas de tinta vermelha e seis bananas de dinamite.

De acordo com a SSPDS, o homem, identificado como Germeson Maycon Moreira da Silva, de 27 anos, já era investigado desde outubro de 2019, quando participou de ataques simultâneos contra três bancos na cidade maranhense de Tutóia, mas só foi capturado após as investigações apontarem que ele é cearense.

“Ocorre que o Germeson já estava sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos desde o ano passado, com paradeiro desconhecido. Naquela época já figurava como suspeito. O Maranhão tinha apenas uma imagem da pessoa dele, não tinha sequer a qualificação. Nós descobrimos que tratava-se de um cearense. Então buscamos identificá-lo e localizá-lo, o que ocorreu no dia 15”, explica o delegado Rommel Kerth, titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

Ele foi preso em uma residência no bairro Alto Alegre, em Maracanaú e, no momento da prisão confessou que é foragido da Justiça de Icó. Gemerson já responde por tentativa de homicídio doloso, por tráfico ilícito de drogas, por porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, por roubo e por contravenção penal.

Além do valor em espécie, foram apreendidos seis cartuchos de emulsão explosiva em formato de banana de dinamite, cada um pesando mais de 1 kg, além de dois aparelhos celulares.

“Essas notas estavam todas manchadas por força de um equipamento que existe nas máquinas de caixa eletrônico, que tem o objetivo de inibir a subtração através do uso de explosivos. Ela provoca essas manchas nas notas para que as notas sejam inutilizadas”, disse o delegado Kerth.

As investigações da Polícia Civil apontam ainda que o preso também teve participação em dois outros eventos criminosos ocorridos no Ceará. Um ocorrido no final do ano passado e outro já este ano de 2020. Além de dar suporte aos atos criminosos, o homem detém conhecimentos relacionados ao uso dos explosivos, o que seria a mão de obra mais “especializada” do grupo crimimoso.

Ele foi em encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) onde foi autuado em flagrante por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.