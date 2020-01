Homem suspeito de participar da morte de adolescente em Caucaia é preso pela polícia

Um homem suspeito de participar da morte de um adolescente de 15 anos, em Caucaia, na Grande Fortaleza, foi preso, neste sábado (18). Segundo a polícia, João Mateus de Oliveira de 19 anos foi capturado por policiais civis da Delegacia Metropolitana de Caucaia quando os policiais realizavam investigações no local onde o corpo da vítima foi encontrado.

O homem apontado como autor do crime foi localizado próximo de onde o corpo foi encontrado, em uma área de vegetação. Em depoimento para a polícia, ele confessou o envolvimento na ocorrência. Homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por meio cruel e ocultação de cadáver.



Ainda segundo a polícia, o adolescente Lucas Ramon de Sousa dos Santos de 15 anos, sem antecedentes criminais, estava desaparecido desde a noite de sexta-feira, 17. Na manhã de sábado, o corpo foi encontrado na Travessa Florêncio Matias, no bairro Grilo, com lesões decorrentes de arma de fogo e de objeto perfurocortante.

O caso segue em investigação sob a responsabilidade do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia. Um inquérito policial foi instaurado na unidade policial com o objetivo de elucidar o caso.



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou ainda para o número ‪‪‪(85) (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos.