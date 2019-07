Homem suspeito de matar amigo a facadas é preso logo após o crime em Baturité

Um homem foi assassinado a facadas pelo próprio amigo na tarde desta sexta-feira (12) no Conjunto Maria José Viana, em Baturité, no Ceará. O suspeito do crime foi preso momentos depois.

De acordo com a polícia, Cícero Rogelio Almeida Cruz surpreendeu a vítima, identificada como Renato Alexandre Camilo Farias, com vários golpes de faca e tentou se esconder em uma casa logo após o crime, mas foi contido por populares até a chegada da polícia, que realizou a prisão.

Joel Morais, titular da delegacia regional responsável pelas investigações informou que o suspeito já responde por crime de violência doméstica. "Ele foi autuado em flagrante pelo cometimento de homicídio qualificado em razão de ter feito uso de recurso que dificultou a defesa da vítima", explicou.

Cícero foi conduzido para a Delegacia Regional de Baturité, que vai investigar a motivação e outras circunstâncias do crime.