Homem suspeito de crime de homicídio é preso em casa, em Maracanaú

A Polícia Civil prendeu em Maracanaú, na última terça-feira (30), um homem suspeito de participação em um crime de homicídio ocorrido em janeiro deste ano no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

Segundo a polícia, o homem identificado como José Pereira Lima Filho, de 26 anos, que já responde por roubo, foi detido por força de um mandado de prisão preventiva expedido depois de investigações realizadas pelo 32º Distrito Policial.

O crime

O crime aconteceu no dia 24 de janeiro de 2019. A vítima, Pedro Henrique do Nascimento Manco, de 26 anos, foi atingida por vários disparos, quando andava pela Rua Luminosa, no Bom Jardim. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As investigações revelaram que o crime foi cometido por causa de conflitos entre grupos criminosos na região. José Pereira foi levado para o 32° DP, onde foi autuado por homicídio e cumpre o mandado de prisão que havia contra ele.