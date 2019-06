Homem suspeito de comprar e revender dinheiro falso é preso em Fortaleza

Um homem de 29 anos suspeito de comprar e revender dinheiro falso foi preso em flagrante no início da tarde desta quarta-feira (12), na rua Verbena, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. De acordo com a polícia, no momento da prisão, Arnaldo César Araújo de Oliveira estava indo entregar a quantia de R$ 1.000,00 em notas falsas.

Na casa dele, a polícia encontrou o valor de R$ 7.500,00 em cédulas falsificadas e cinco aparelhos celulares. O suspeito confessou em depoimento que comprava dinheiro falso de um fabricante e que revendia por três vezes o valor menor que uma nota original.

O caso será investigado no 7º Distrito Policial no bairro Pirambu. Arnaldo César não tinha antecedentes criminais e vai responder pelos crimes de estelionato e falsificação.