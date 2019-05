Homem suspeito de cometer assalto em parada de ônibus é morto a tiros em Fortaleza

Um homem suspeitos de cometer assalto em uma parada de ônibus no bairro Vila Velha, em Fortaleza, foi morto a tiros na manhã deste sábado (11). O autor dos disparos que vitimaram José Jonathan não foi identificado, segundo a polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que José Jonathan de Oliveira Marinho, 21 anos, estava assaltando uma pessoa que estava em uma parada de ônibus, no bairro Vilha Velha, quando foi baleado. O Samu chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito do suspeito.

Ainda conforme a SSPDS, uma pistola de brinquedo foi encontrada ao lado do corpo de José Jonathan. Um outro homem, que também é suspeito de participar do assalto, conseguiu fugir do local antes da chegada da Polícia Militar.

José Jonathan já tinha passagens pela polícia por roubo e receptação. A Secretaria informou que agentes de segurança estão em busca do segundo suspeito de participar do assalto e que a vítima do roubo será ouvida para prestar esclarecimentos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.