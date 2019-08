Homem suspeito de arrombar estabelecimentos em quatro bairros de Fortaleza é preso pela polícia

A Polícia Militar prendeu na última quinta-feira (15) um homem de 21 anos suspeito de arrombar estabelecimentos comerciais em quatro bairros de Fortaleza: José Bonifácio, Benfica, Montese e Centro.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi identificado por meio de imagens das câmeras de segurança de uma das lojas em que ele cometeu o crime. Kevin Oliveira de Sousa foi preso em flagrante no Bairro Praia de Iracema, em Fortaleza.

De acordo com o major Silveira, comandante do 6° BPM, o assaltante praticou mais de dez arrombamentos nas últimas semanas e usava um pé-de-cabra para violar a entrada dos estabelecimentos.

O comandante do 6° BPM disse ainda que, quando ele era percebido em um bairro, passava a cometer os crimes em outra região. Kevin será autuado pelo artigo 180 do Código Penal Brasileiro, pelo crime de receptação, com pena de 3 a 8 anos, e multa. O caso está sendo investigado no 11° Distrito Policial, no Bairro Pan Americano.

“O que me chamou a atenção é que não tinha nenhum boletim de ocorrência registrado referente aos crimes que ele cometeu. Acredito que com a divulgação das imagens, várias pessoas vão vir para a delegacia”, comentou o major.