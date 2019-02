Homem sofre acidente e é encontrado seminu após 'Boa noite, Cinderela'

Um homem de 29 anos perdeu o controle do veículo e subiu a calçada de um estabelecimento após passar mal no Centro de Fortaleza, na noite desta quarta-feira (13). De acordo com a Polícia, o condutor do carro teria sido vítima de um golpe conhecido como “boa noite, Cinderela” e foi encontrado pelos policiais desacordado, dentro do veículo, vestido apenas com camisa e cueca. O caso aconteceu por volta de 21h30.

Segundo o sargento Cruz, uma equipe do Samu foi acionada para o local e o homem foi atendido. Os socorristas constataram que a vítima apresentava sinais de que havia sido dopada, mas tinha estado de saúde estável, sem necessidade de ser levado a uma unidade de saúde.

O homem foi conduzido até a delegacia plantonista da área, o 34º Distrito Policial, onde foi autuado por crime de trânsito. Ele também prestou depoimento e a Polícia vai investigar a autoria do golpe contra a vítima.