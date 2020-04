Homem sem antecedentes criminais é executado a tiros dentro de uma residência no Vicente Pinzon

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros dentro de uma casa, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (7). Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local do crime.

Segundo os policiais, a vítima foi identificada como Antônio Marcelo Freitas da Silva, sem antecedentes criminais. Ele era casado e possuía um emprego em um hotel na Praia do Futuro.

Testemunhas relataram que, no momento do crime, Silva conversava com amigos. Ele foi abordado por dois suspeitos que procuravam por um outro homem. Os criminosos atiraram contra Antônio Marcelo, que tentou fugir e se escondeu em uma casa que estava aberta. A vítima foi perseguida e morta.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).