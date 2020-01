Homem se passa por cliente e assalta farmácia no bairro Aldeota, em Fortaleza; veja vídeo

Um homem, não identificado, assaltou uma farmácia no bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã desse domingo (12). Por meio de imagens registradas por câmeras de videomonitoramento do estabelecimento, é possível ver o homem portando alguns produtos do local e se encaminhando ao caixa antes de anunciar o assalto.

De acordo com a atendente vítima da abordagem do assaltante, o suspeito assaltou a farmácia depois de se passar por um cliente. No vídeo, ao se dirigir à funcionária, ele a ameaça e solicita o dinheiro da caixa registradora. “Ele me disse que, se eu reagisse, havia um carro o esperando lá fora do qual alguém poderia vir e atirar em mim”, disse, abalada.

As imagens mostram a vítima depositando R$ 300 em uma sacola plástica e entregando ao homem. Segundo ainda a mulher, o assaltante a intimidou, pedindo para ela permanecer em seu posto de trabalho, dentro do estabelecimento, durante meia hora após a saída dele.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado no 2º Distrito Policial (DP), no bairro Meireles.

Conforme a Secretaria, denúncias sobre o ocorrido podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS e para o número (85) 3101-1344, do 2° DP. Conforme o Órgão, o sigilo e o anonimato são garantidos.