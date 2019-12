Homem reconhece bicicleta roubada, vai tirar satisfação com suspeitos e é morto em Caucaia

Um homem de 38 anos foi morto na rua Acapulco, no bairro Potira, em Caucaia, após ir tirar satisfação com dupla ao reconhecer bicicleta roubada de parente. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (19).

Narcelio Martins da Cruz estava passando pelo local quando viu dois homens com o veículo. A vítima discutiu com a dupla, foi ferida com disparos de arma de fogo e morreu no local, segundo testemunhas.

Os suspeitos fugiram com a bicicleta. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.