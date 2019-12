Homem quebra porta e invade farmácia no Centro para roubar chocolate

Um homem quebrou a porta de uma farmácia usando uma pedra e invadiu o local no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua Barão do Rio Branco, no Centro de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (10). De acordo com o criminoso, ele iria pegar chocolate.

O suspeito foi capturado por vigilantes particulares, que perceberam a porta do estabelecimento danificada. O proprietário do local foi acionado.

Segundo os vigilantes, o homem não estava armado e não conseguiu pegar nenhum objeto do estabelecimento. O suspeito tem antecedentes criminais por roubo e furto. Ele foi encaminhado para a delegacia.

Não é a primeira vez que a farmácia é alvo da ação de criminosos. Em fevereiro deste ano, câmeras de segurança registraram quando dois homens entraram no comércio e levaram objetos de perfumaria e fraldas descartáveis.