Homem que trabalhava como flanelinha é morto a tiros no Bairro de Fátima

Um homem que trabalhava como flanelinha foi executado a tiros na Rua Monsenhor Otávio de Castro, no Bairro de Fátima, na noite desta terça-feira (9).

De acordo com informações da polícia, suspeitos chegaram em uma motocicleta e atiraram contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele não teve a identificação divulgada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e realiza buscas na área para tentar identificar e prender os suspeitos do crime.