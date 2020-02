Homem que morava sozinho desaparece após ter casa revirada no Icaraí; carro foi levado

A família de José Ribeiro do Nascimento, de 57 anos, morador de Icaraí, em Caucaia, procura informações do paradeiro do homem, que desapareceu no último dia 28 de janeiro. Um familiar encontrou a casa do desaparecido revirada. Um carro e outros pertences, como roupas e eletrodomésticos, foram levados. A polícia investiga o caso.

José do Nascimento mantinha contato diariamente com a família, que é de Manaus, segundo o irmão dele, Beto Ribeiro. A última vez que os familiares tiveram notícias do homem foi no dia 28 de janeiro, quando ele chegou a confirmar que retornaria definitivamente para Manaus em breve, conta o irmão.

Após cerca de uma hora da última mensagem trocada, Ribeiro tentou entrar em contato novamente, mas o celular de Nascimento estava desligado.

Sem notícias, o irmão veio a Fortaleza no último dia 2 de fevereiro buscar informações de “Juninho de Manaus”, como era conhecido José do Nascimento.

“O Junior é uma pessoa muito querida, tanto por nós, como da região de Cumbuco a Caucaia, não tinha inimigo”, disse o familiar.

Namorada prestou depoimento

“A casa realmente muito revirada, mas em momento algum sangue, nem resquício de nada. Mas levaram muito objeto pessoal dele porque eu conheço o Junior e sei quais são os objetos que a gente dava pra ele de presente. Inclusive o carro, que foi presenteado pela minha mãe, está sumido junto com ele”, comentou Ribeiro sobre o estado em que encontrou a residência do irmão quando chegou a Fortaleza.

Juninho morava sozinho na casa. Ele mantinha um relacionamento, de cerca de quatro anos, com uma mulher, informou o irmão. Segundo Beto Ribeiro, a namorada do irmão já prestou depoimento à polícia, mas houve contradição em uma das informações repassadas por ela.

“Ele me mandava foto constantemente dela. Ela já prestou depoimento na delegacia, eu não tive acesso, mas há uma contradição na data que ela deixa de encontrar o Junior. Lá é 21, mas como, se em 28 ele manda uma foto com ela?”, contesta.

O caso está sendo investigado pela 12ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).