Homem que mantinha site de prostituição é preso após usar foto de terceiros do Instagram

Um homem identificado como Francisco Charles Bravo de Alencar, de 42 anos, foi preso por administrar um site de pornografia que explorava garotos. A polícia chegou até o suspeito após denúncia de uma pessoa que teve uma foto, publicada em perfil pessoal do Instagram, usada no site sem autorização. Ele foi detido em casa, na Avenida Monsenhor Tabosa, nesta terça-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, um usuário da rede social Instagram teve a sua foto veiculada no site pornográfico, sem autorização. A vítima disse à polícia que não era garoto de programa e não tinha autorizado o uso da imagem. Amigos do rapaz viram a foto e o alertaram. Ele registrou queixa sobre o caso, e o dono do site foi preso.

O suspeito cobrava de R$ 300 a R$ 500 por anúncios na página, segundo a polícia. Ele vai responder por rufianismo, que consiste em tirar proveito de prostituição alheia.