Homem que fingia ser policial é morto a tiros em bar em Caucaia

Um homem que fingia ser policial civil foi morto a tiros em um bar na avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Genipabu, em Caucaia, na noite desta quarta-feira (28). Com a vítima, foi encontrada uma carteira falsa de perito criminal.

Conforme a polícia, José Batista Pereira Alves estava sozinho em uma mesa do estabelecimento quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e atiraram contra ele.

A vítima tentou fugir, mas foi atingida por disparos na cabeça e morreu no local. Os suspeitos fugiram.

Testemunhas afirmam que José Batista diariamente estava no estabelecimento que o crime aconteceu e se apresentava como policial. Ele tinha antecedentes criminais por falsificação e falsidade ideológica.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).