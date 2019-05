Homem que conduzia moto com duas pessoas na garupa morre após colidir contra poste

Um motociclista morreu após colidir com um poste na madrugada deste sábado (27), no Bairro Acaracuzinho, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem trafegava no veículo com outras duas pessoas.

Edson Eferson Silva de Moura, de 33 anos, perdeu o controle da motocicleta e se chocou contra um poste. Ele morreu no local. Uma das vítimas foi levada para um hospital e a outra foi socorrida antes da chegada dos policiais. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas.