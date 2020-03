Homem presencia assalto, atira e mata suspeito no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza

Um desconhecido presenciou um suspeito realizando assalto e atirou contra ele na noite deste sábado (7) no Bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. Ele não resistiu aos ferimentos. Outros dois suspeitos que estavam em um veículo conseguiram fugir. O suspeito estava com uma tornozeleira eletrônica.

Segundo a polícia, três homens tomaram um carro de assalto de um vítima na região. Quando os suspeitos chegaram no cruzamento das ruas Padre Antônio com Pinho Pessoa, um dos ocupantes que estava no veículo roubado desceu para fazer outro assalto. Nesse momento, uma pessoa ainda não foi identificada passou e atirou contra ele. O suspeito morreu no local.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para obter mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

Os outros dois homens conseguiram fugir. A Polícia Militar foi acionada para o local e ao chegar, encontrou o suspeito caído no chão já sem vida e com uma arma ao lado do seu corpo.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime. Os demais envolvidos na ação criminosa estão sendo procurados