Homem passal mal e morre após atravessar avenida no Bairro Dionísio Torres

Um homem morreu depois de passar mal enquanto atravessava uma avenida, na noite deste sábado (3), no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, testemunhas relataram que a vítima começou a passar mal no momento em que tentava atravessar a pé a Avenida Antônio Sales. Pessoas que estavam próximo ajudaram a colocar o pedestre na calçada de um estabelecimento comercial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. Socorristas ainda tentaram fazer a reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

A companheira do homem estava muito abalada e não quis conversar com a reportagem. A Polícia Civil esteve no local e deverá investigar as causas da morte.