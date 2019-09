Homem não aceita fim de relacionamento e atira na ex-mulher no Quintino Cunha

Um homem, que não teve a identidade revelada, atirou na ex-mulher na rua XXVII, no Bairro Quintino Cunha, durante a noite desta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Ele fugiu após a ação criminosa.

A vítima de agressão, de aproximadamente 27 anos, também não teve a identidade revelada pelos agentes. Ela foi socorrida por populares para o Hospital Dr. Evandro Ayres Moura, o frotinha do Antônio Bezerra e, em seguida, encaminhada para o Instituto Doutor José Frota.

Ainda segundo os agentes, o homem foi à residência da ex-companheira para visitar os filhos do casal. Eles esntão começaram a discutir. Testemunhas contaram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. O homem atirou trâs vezes contra a ex-mulher. Não foi informado o estado de saúde dela.