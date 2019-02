Homem morre e 15 pessoas ficam feridas em colisão entre Hilux e caminhonete em Itarema

Um homem morreu e 15 pessoas ficaram feridas em uma colisão entre uma caminhonete e um carro modelo Hilux no Bairro Gargoê, no município de Itarema, na madrugada deste sábado (16).

As vítimas eram membros da Igreja Evangélica Nova Jerusalém Gargoê e retornavam de um culto quando a Hilux colidiu na traseira do veículo. As pessoas estavam sendo transportadas na carroceria da caminhonete.

Conforme uma funcionária do Hospital Natércia Rios, as vítimas deram entrada na unidade, mas as que estavam com ferimentos graves foram transferidas para a Santa Casa de Sobral.

Um Homem com aproximadamente 70 anos, em estado gravíssimo, morreu durante o trajeto para o Hospital Moura Ferreira, em Acaraú. O motorista da Hilux teve apenas ferimentos leves.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, por intermédio do pároco Padre David Martins e da Comunidade de São João Batista de Gargoê, divulgou uma nota em solidariedade as vítimas.