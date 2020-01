Homem morre atingido por bala perdida durante perseguição de criminosos a alvo em Maracanaú

Um homem morreu atingido por bala perdida durante a perseguição de criminosos a um alvo na rua Afonso Tibúrcio, no bairro Mucunã, em Maracanaú, na noite desta segunda-feira (6). O caso aconteceu por volta das 22h30 e deixou outra pessoa baleada.

Segundo testemunhas, Francisco Mauro Lopes dos Santos estava varrendo a calçada da residência onde morava quando dois suspeitos em uma bicicleta perseguiam Francisco Wesley Sales.

Os criminosos atiraram em via pública na direção de Wesley, porém um dos disparos atingiram Mauro, que morreu no local. Já Wesley, também foi baleado, socorrido para a Upa de Maranguape e em seguida transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Os suspeitos fugiram.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.