Homem morre após trocar tiros com policiais em bar na cidade de São João do Jaguaribe

Um homem morreu após trocar tiros com policiais do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (Bepi) em um bar na localidade de Sítio Bom Jesus, no município de São João do Jaguaribe. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (30), após a polícia receber denúncia sobre "atividade suspeita" no local, informou a Secretaria da Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Francisco Daniel Gomes, 21 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Em nota, a SSPDS afirmou que “os policiais militares foram recebidos à bala” pela vítima, houve troca de tiros e ele foi atingido.

Foram apreendidos um revólver calibre 38 e, segundo a secretaria, "uma pequena quantidade de cocaína" com o rapaz.

O caso foi registrado na Delegacia de Russas, plantonista da região.