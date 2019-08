Homem morre após trocar tiros com a polícia no bairro José de Alencar

Breno Jerônimo da Silva Lima, 19, morreu após trocar tiros com a polícia na rua Eliseu Oriá, no José de Alencar, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (19). De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo após atacar uma composição que fazia patrulha na região.

O jovem foi socorrido por uma viatura e levado para o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha Messejana, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma de fogo usada por Breno na ação foi apreendida e encaminhada para o 13º Distrito Policial, na Cidade dos Funcionários.

Durante os levantamentos da polícia, foi verificado que ele já respondeu a diversos procedimentos, quando menor de idade, na Delegacia da Criança e do Adolescente.