Homem morre após ser atropelado na Avenida Dom Luís

Um atropelamento resultou na morte de um homem não identificado na manhã desta terça-feira (12), no Bairro Aldeota, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Segurança, o homem estava deitado na Avenida Dom Luis, quando foi colhido por um veículo modelo HB-20. Não se sabe por que a vítima estava deitado no asfalto.

A secretaria disse que o motorista parou e tentou prestar socorro à vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda segundo a secretaria, o motorista de automóvel passou por teste etilômetro e deu negativo. O 2º Distrito Policial (DP) instaurou um inquérito para apurar o caso.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disse que os agentes receberam a ocorrência por volta das 5 horas. Agentes foram até o local e orientaram o trânsito enquanto a perícia criminal estava sendo realizada.