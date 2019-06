Homem morre ao ser atropelado por motocicleta na Lagoa Redonda

Um homem morreu ao ser atropelado por uma motocicleta na Av. Odilon Guimarães, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (5).

A Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência informou que uma motocicleta atingiu Rodolfo Alves de Araújo, 34 anos, conhecido como 'Rodolfo CDs', no momento em que tentava atrevessar a via. Testemunhas relataram ao Sistema Verdes Mares que a vítima estava em um bar ingerindo bebida alcoólica antes do ocorrido.

O piloto da moto, identificado como Francisco Edmar, permaneceu no local. Ele teve ferimentos leves devido a colisão e foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.