Homem morre afogado após ingerir bebida alcoólica e entrar em barragem de Ipueiras

Um homem de 35 anos morreu na tarde do último domingo (8), após ingerir bebida alcoólica e nadar na Barragem Baixa do Frade, no município de Ipueiras.

De acordo com a Polícia Militar, Daniel da Silva Souza, tomava banho com amigos e familiares e havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água. Os parentes estranharam a demora e começaram a procurar o rapaz.

Daniel Souza foi encontrado desacordado às margens da barragem e foi levado para o Hospital Municipal Otacílio Mota, mas chegou no local sem vida.

O corpo foi reconhecido pela família e encaminhado para o IML do município de Sobral.