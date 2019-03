Homem mantém mulher e família reféns e atira contra policiais em Barreira

Um homem de 35 anos manteve a mulher e a família reféns e atirou contra policiais militares na noite desta sexta-feira (15), no município de Barreira, na Região do Maciço de Baturité. O suspeito se entregou após uma negociação. De acordo com parentes, ele misturou bebida alcoólica com medicamentos de uso controlado.

Os policiais atenderam à ocorrência após receberem a denúncia de uma familiar, que também estava sendo ameaçada, por volta de 22h. Quando os agentes chegaram à residência, o local foi isolado e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para ajudar no trabalho.

O suspeito liberou a família mas, durante a negociação de sua rendição, chegou a atirar contra os policiais, mas ninguém se feriu. Depois de uma negociação que durou cerca de uma hora, o homem se entregou. Ele foi preso e o revólver que estava com ele foi apreendido.

Histórico de depressão

Familiares relararam à políca que o homem detido, que tem histórico de depressão e já foi internado para se tratar por nove meses, também ameaçou se matar, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em nota. Os parentes também disseram que ele cometou o crime após ingerir bebida alcoólica depois de ter tomado medicamentos controlados.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Polícia Civil de Baturité e autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil vai investigar o caso.