Homem machuca os pés ao pular de telhado em tentativa de furto em Tianguá

Um homem de 23 anos pulou de um telhado e ficou com os pés feridos após tentar furtar uma oficina de carros em Tianguá, no norte do Estado, na madrugada do último sábado (29). O suspeito foi encontrado na manhã seguinte pelo dono do estabelecimento e foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com agentes, o homem identificado como Francisco Alves dos Santos entrou pelo telhado e, ao pular do local, se feriu e não conseguiu se locomover.

Francisco recebeu atendimento médico no hospital da região e em seguida foi encaminhado para a Delegacia Regional de Tianguá.

O suspeito já tinha passagem por furto a uma motocicleta.