Homem invade casa e mata namorada de 50 anos a tiros

Um crime de feminicídio aconteceu na noite desse sábado (9), no bairro João XXIII. A vítima é uma mulher de 50 anos que foi morta a tiros enquanto estava dentro de casa. Conforme nota da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS),ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo informações colhidas no local do crime,o homem de 59 anos pulou o muro da residência da vítima e disparou contra a mulher. Logo após os disparos contra a ex-namorada, ele tentou suicídio. A pasta informou que o homem chegou a ser socorrido com vida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas veio a óbito.

Ainda segundo a SSPDS, uma pistola calibre 22 foi apreendida pelas equipes policiais. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve dar continuidade às investigações sobre o fato.