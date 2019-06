Homem invade casa e executa agricultor na zona rural de Ibiapina

Moradores do Sítio Arassá foram surpreendidos por um criminoso que invadiu o local e executou a tiros um agricultor de 27 anos no município de Ibiapina, na tarde deste spabdo (15). O crime aconteceu por volta das 14h30.

Segundo o subtenente Quirino, a vítima identificada como Marcos Antônio Medeiros Carvalho estava dentro de um quarto na casa de parentes quando foi arrastada pelo suspeito e executada do lado de fora da residência.

O agricultor foi atingido com um tiro no abdômen, dois na cabeça e morreu no local. O suspeito fugiu.

A Delegacia Municipal de Ibiapina irá investigar o caso. Uma das suspeitas é que se trate de acerto de contas. Testemunhas relataram que esse foi o motivo dito pelo criminoso.