Homem incendeia carro após discussão e é atingido pelas chamas

Um homem ateou fogo em um veículo e acabou atingido pelas chamas, no município de Aurora, neste domingo (10). Segundo informações da Polícia, a ação ocorreu após uma briga entre o infrator e o proprietário do carro durante uma festa. O homem foi preso em seguida e encaminhado para a delegacia de Brejo Santo. A polícia não informou o estado de saúde dele.

O incidente foi registrado por câmeras de monitoramento da rua. As imagens mostram o homem caminhando na via, por volta de 5h, e indo em direção ao carro. Alguns segundos depois, é possível ver o fogo tomando o veículo. O suspeito acaba sendo atingido e sai correndo com as pernas em chamas.

Ainda conforme a Polícia, ele usou gasolina da motocicleta que conduzia para provocar o incêndio. O suspeito foi autuado por crime contra a incolumidade pública.